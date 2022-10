Le Concert de Ste-Cécile – direction Claude Puysségur, invité : Guillaume Lopez L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Concert de Ste-Cécile – direction Claude Puysségur, invité : Guillaume Lopez L’Escale, 12 novembre 2022, Tournefeuille. Le Concert de Ste-Cécile – direction Claude Puysségur, invité : Guillaume Lopez 12 et 13 novembre L’Escale

13/10€/gratuit moins de 12 ans

Concert de la Société Musicale de Tournefeuille en partenariat avec la Cie Lopez handicap visuel;handicap moteur vi;mi L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Pour ce concert, la Société Musicale invite

Guillaume Lopez.

Après une première collaboration en

2017, Brotto Lopez – 15 ans en Harmonia,

Guillaume Lopez retourne à ses sources

tournefeuillaises en proposant une

nouvelle création avec l’Orchestre

d’Harmonie de Tournefeuille.

Nouveau répertoire conçu avec

l’accordéoniste Clément Rousse

et la chanteuse Emilie Manescau,

nouvel arrangeur (Anthony Duboy),

pour une nouvelle passerelle entre

les musiques à danser occitanes et

la musique d’harmonie !

Les 50 musiciens de l’Orchestre

dirigés par Claude Puysségur,

dialoguent avec les artistes

invités : Guillaume Lopez (chant,

flûte, cornemuse), Clément Rousse

(accordéon diatonique, cornemuse,

clarin), Emilie Manescau (chant) et Simon

Portefaix (batterie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:30:00+01:00

2022-11-13T17:30:00+01:00 Guillaume Fraysse

