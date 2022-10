Natacha Atlas L’Escale, 9 novembre 2022, Tournefeuille.

Natacha Atlas Mercredi 9 novembre, 20h30 L’Escale

22/18/15€

Une soirée en compagnie d’une musicienne d’exception handicap visuel;handicap moteur vi;mi

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Avec l’Escale – Ville de Tournefeuille,

Bajo el Mar propose une soirée

exceptionnelle en compagnie de la

chanteuse anglo-égyptienne

Natacha Atlas !

Avec plus de trente ans de

carrière et une dizaine d’albums,

la chanteuse n’a de cesse

d’explorer les courants musicaux

et d’arpenter les salles de

concert dans le monde entier.

L’élégance et l’intensité de

son chant envoûtant font sa

renommée internationale.

L’artiste a toujours transmis,

par sa musique aux sonorités

hybrides, l’idée de l’ouverture à

l’autre, de la rencontre,

du souvenir.

Entre folk, pop, world fusion, arab

folk, arab pop, world et belly dance,

Natacha Atlas métisse les genres les

plus novateurs et repousse toujours plus

loin ses frontières vocales et musicales

pour proposer ce concert d’exception.

Retrouvez le programme de la

saison 22/23 des concerts musiques

actuelles proposés par Bajo el Mar sur

lephare-tournefeuille.com



