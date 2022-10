Bêtes de Pub L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Bêtes de Pub L’Escale, 3 novembre 2022, Tournefeuille. Bêtes de Pub 3 et 4 novembre L’Escale concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse – direction Gilles Colliard : La Musique classique en publicité ! handicap moteur;handicap auditif mi;hi L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Ils ont été repris tant de fois, pour tant de

films ou de publicités… Vous connaissez

forcément tous ces airs ! Et quand un « air »

est particulièrement réussi il pénètre

durablement notre psyché.

Les compositeurs baroques, entre

1550 et 1750 environ, théorisent

l’usage de la musique, en

affirmant que la musique

exprime nos « passions » même

s’ils ne sont pas d’accord entre

eux sur le nombre et la nature

de ces passions… Malgré tout,

cette capacité manipulatoire

de la musique ne fonctionne

que si l’on accepte de s’y

abandonner !

J. Strauss (1825-1899)

Le beau Danube bleu

S. Barber (1910-1981) Adagio

F. Schubert (1797-1828)

Barry Lindon-Andante du trio op 100

G. Bizet (1838-1875) Carmen

F. Lehar (1870-1948)

Valse de la Veuve Joyeuse

J. Brahms (1833-1897)

Danse hongroise n°5

W. A. Mozart (1756-1791)

Petite Musique de Nuit / Symphonie 40, thème

J.-S. Bach (1685-1750) Aria

J. Massenet (1842-1912) Méditation de Thaïs

L. Boccherini (1743-1805) Menuet

C. Saint-Saëns (1835-1921) Aquarium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:30:00+01:00

2022-11-04T22:00:00+01:00 Brice Devos

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Bêtes de Pub L’Escale 2022-11-03 was last modified: by Bêtes de Pub L’Escale L'Escale 3 novembre 2022 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne