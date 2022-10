« De quand Zeus est devenu végétalien » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 22 octobre L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

« De quand Zeus est devenu végétalien » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 22 octobre L’Escale, 22 octobre 2022, Tournefeuille. « De quand Zeus est devenu végétalien » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 22 octobre Samedi 22 octobre, 20h30 L’Escale

Sur réservation

Un épisode d’une saga toujours très sympathique et douloureuse. L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://psirc.net/ »}] Zeus, un expert à la hache, est un créateur de cinéma expérimental tourmenté par la culpabilité et la peur de la perte.Il a volé un œuf de cigogne blanche pour en faire une omelette, et la communauté d’activistes européens basée dans les zones humides de la région a condamné cet acte de vandalisme. Alors que débute la saison estivale du cinéma, Zeus a besoin que la communauté lui pardonne ce vol et l’invite à une projection de la seule copie originale du film Mary Poppins. Il profite de l’occasion pour glisser son dernier court-métrage et montrer au public qu’il est toujours un grand lanceur de hache. Dans le cadre de l’Européenne de cirques. En partenariat avec l’Escale et l’ONDA. DISTRIBUTION

Sur scène : Benet Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual Dramaturgie : Benet Jofre, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Anna Pascual, Rolando San Martin. Mise en scène : Rolando San Martin Installation/création de sons et de lumières : PSiRC Vidéo : Juliàn Waisbord Production technique : Benet Jofre, Wanja Kahlert Production : Berta Pascual / Anna Pascual / Adrià Montaña 15/13/10€ création 2021

À partir de 8 ans

50min psirc.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T20:30:00+02:00

2022-10-22T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

« De quand Zeus est devenu végétalien » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 22 octobre L’Escale 2022-10-22 was last modified: by « De quand Zeus est devenu végétalien » par PSIRC / DESPRÉS DE TOT – Samedi 22 octobre L’Escale L'Escale 22 octobre 2022 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne