Direction Thomas Lebrun – Centre Chorégraphique National de Tours

Dans ce monde il y a… Une suite de courts soli soutenus par une musique et une chorégraphie évocatrices d'un pays, des étoffes et des matières colorées. Des hommes et des femmes comme autant d'êtres fascinants, aux rythmes et aux énergies qui laissent toute la place à la diversité et aux singularités. Une danse qui souhaite mettre en avant l'émerveillement, la découverte de l'autre, jouant de tout ce que le corps peut apporter à la rencontre poétique. Chorégraphie Thomas Lebrun

Interprétation Maxime Aubert, Élodie Cottet,

Lucie Gemon, José Meireles

Musiques Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Choeur

de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper

& Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh Ali Khan,

Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers,

Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos, Banda

de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass

Création lumière Jean-Philippe Filleul

Création son Mélodie Souquet

Costumes Kite Vollard et Thomas Lebrun

Production Centre chorégraphique national de Tours

Crédits photo Frédéric Iovino

ccntours.com Tarifs

Plein 15 €

Tournefeuillais 13 €

Réduit 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T17:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00

