Concert : Zoe’s Shanghaï – Jeudi 6 octobre L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Concert : Zoe’s Shanghaï – Jeudi 6 octobre L’Escale, 6 octobre 2022, Tournefeuille. Concert : Zoe’s Shanghaï – Jeudi 6 octobre Jeudi 6 octobre, 20h30 L’Escale Festival Jazz sur son 31 - Conseil départemental de Haute-Garonne L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie En partenariat avec Bajo el Mar Son premier album, aux univers teintés de douceur, Lava Love, fait déjà

sensation et sa signature est désormais repérée internationalement. Pour la 5ème année consécutive, dans le cadre du Festival Jazz sur son 31 à l’initiative du Conseil Départemental de la HauteGaronne, l’Escale – Ville de Tournefeuille, et l’équipe de Bajo el Mar s’associent pour vous faire découvrir l’univers musical d’une artiste d’exception. Zoé Renié Harris est la révélation jazz soul du moment.

Jeune chanteuse franco-anglojamaïcaine, accompagnée sur scène de trois musiciens (batterie, claviers, basse), elle navigue dans les méandres rythmiques d’un jazz décomplexé et ouvert ! Public – à partir de 10 ans

Tarifs

Plein 18 €

Réduit & Tournefeuillais 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:30:00+02:00

2022-10-06T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Concert : Zoe’s Shanghaï – Jeudi 6 octobre L’Escale 2022-10-06 was last modified: by Concert : Zoe’s Shanghaï – Jeudi 6 octobre L’Escale L'Escale 6 octobre 2022 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne