Réveillon de La Saint Sylvestre à Sainte Nathalène L'escale Sainte-Nathalène

Sainte-Nathalène Réveillon de La Saint Sylvestre à Sainte Nathalène L'escale Sainte-Nathalène, 31 décembre 2023, Sainte-Nathalène.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le restaurant l’Escale vous propose une soirée animée avec une salle disco et une autre accordéon, faites votre choix ! Au menu :

– Kir royal,

-Velouté de potiron,

– Pavé de saumon,

– Trou périgourdin,

– Chapon rôti & pommes de terre Sarladaises,

– Salade fromagère,

– Omelette norvégienne. Café & 1/4 vin compris.

Sur réservation..

L’escale

Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

