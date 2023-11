Concert à l’Escale L’Escale Saint Denis Saint-Denis-d’Oléron Catégorie d’Évènement: Saint-Denis-d'Oléron Concert à l’Escale L’Escale Saint Denis Saint-Denis-d’Oléron, 2 décembre 2023, Saint-Denis-d'Oléron. Concert à l’Escale Samedi 2 décembre, 19h00 L’Escale Saint Denis Les Fêtes de fin d’année approchent, et la Philharmonique Oléronaise y participe avec un concert à l’Escale de Saint-Denis. Avec un nouveau programme, des pièces classiques, des morceaux de Jazz, des musiques de films et des airs que tous les publics reconnaitront, l’orchestre, emmené par Frédéric Chartier, communiquera son enthousiasme au public! C’est gratuit L’Escale Saint Denis Rue de la Liberation , 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

