Concert Les Ramoneurs de Menhirs et 130 BPM L’Escale Morteau, 23 mars 2024, Morteau.

Morteau Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-24 02:00:00

.

Venez assister au concerts des groupes Les Ramoneurs de Menhirs et 130 BPM.

Les Ramoneurs de Menhirs mélangent la musique punk avec la tradition bretonne. Leur fusion unique crée un son punk-trad contestataire et actuel depuis leur création en 2006. À travers près de 1500 concerts en Europe et au Québec, ils ont uni les générations par leurs chansons festives et énergiques, soutenant diverses causes et propageant l’esprit de résistance aux diverses oppressions. Billetterie : cavalcade-prod.com

EUR.

L’Escale rue du stade

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER