CUISINE ET DÉPENDANCES L’ESCALE – GRENIER DE TOULOUSE Tournefeuille, 14 décembre 2023, Tournefeuille.

Tournefeuille,Haute-Garonne

On ne cuisine que pour ceux que l’on aime… ou pas.

Dans cette comédie célèbre, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri nous « cuisinent » sans relâche pour que nous regardions bien en face nos peurs et nos conformismes de pacotille.

Durée : 1h45.

2023-12-14 fin : 2023-12-31 . 21 EUR.

L’ESCALE – GRENIER DE TOULOUSE Place Roger Panouse

Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie



We only cook for those we like? or not.

In this famous comedy, Agnès Jaoui and Jean-Pierre Bacri « cook » us relentlessly, so that we take a good look at our fears and shabby conformism.

Running time: 1 hour 45 minutes

Sólo cocinamos para los que queremos… o no.

En esta famosa comedia, Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri nos « cocinan » sin descanso para que miremos a la cara nuestros miedos y nuestro conformismo de pacotilla.

Duración: 1 hora 45 minutos

Man kocht nur für die, die man liebt – oder auch nicht.

In dieser berühmten Komödie « kochen » uns Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri unermüdlich, damit wir unseren Ängsten und unserer Scheinkonformität ins Gesicht sehen.

Dauer: 1h45

