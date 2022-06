L’ESCALE EN BOURG Mauges-sur-Loire, 3 septembre 2022, Mauges-sur-Loire.

L’ESCALE EN BOURG

La Coulée Verte-Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

2022-09-03 11:00:00 – 2022-09-03

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire

Cette année, Escale en bourg réuni 2 actions au profit de la Ligue contre le Cancer : la Vente aux Gens’Chères et la Pêche à la Ligue.

La Pêche à la Ligue vous connaissez déjà le principe : 1€ = 1 pêche et donc 1 lot ! Elle sera ouverte aux petits comme aux grands (elle plait particulièrement aux plus âgés d’ailleurs !) toute l’après-midi.

La Vente aux Gens’Chères quant à elle mêle plusieurs idées : spectacle participatif, action pour la Ligue et cohésion de groupe. En échange d’1€ (pour la Ligue) venez participer ou assister à la Vente ! Coup d’envoi des hostilités, 12H !

Le principe en quelques mots : la Vente aux Gens’Chères est une vente aux enchères (sans blague ?!) mais sans argent ! Ah oui ?! Pour miser, il faudra simplement gagner des « gens » et constituer le plus grand groupe possible de personnes parce qu’une personne = une voix… Vous avez compris ? Pas du tout ? C’est pas grave, rendez-vous dès 11H30 pour mieux comprendre !

Cette année l’Escape Game aura à nouveau lieu en partenariat avec le Centre Social Val’Mauges sur le thème de la série la Casa de Papel (ou serait-ce la CASCa de Papel ?) vous aurez une petite demi-heure pour tenter de dérober l’argent caché dans le Locasc !

On retrouve également l’initiation au cirque par Roule ta Boule, le tournoi international de Chi-Fou-Mi ainsi que deux nouvelles activités ouvertes à tous : un tournoi de mini ping-pong et un tir au ballon sur cible géante, sans compter la structure gonflable.

Côté animations et concerts, c’est le grand retour de la compagnie Ernesto Baritoni et son spectacle Brother Kawa.

La P4 ou autrement dit la Patrouille Piétonne de Proximité Préventive sera là également, ces gendarmes déguisés à la sauce Louis de Funès dans la série de films éponymes, sauront (ou pas) faire régner l’ordre et jouer du sifflet…

Pour animer l’apéro, décidément les gendarmes seront de sortie car nous accueillons la Gendarmery – boys band préventif ; qui étaient même au Hellfest cette année !

Souvenez-vous d’Icare et son bus : moitié piste de danse moitié discothèque, ils seront aussi présents pour vous endiabler toute la soirée.

Le clou du spectacle cette année reste néanmoins les Fo’Plafonds venus d’Yzernay. Ils jouent avec tout sauf peut-être avec… des instruments de musique. Visseuse, batteur, grille-pain… sont autant de non-instruments parfaits pour ces détourneurs d’objets. Vous allez voir, ça va envoyer !

Enfin côté restauration et bar, vous dégusterez local!

L’Escale en Bourg est de retour pour sa 7ème édition. Au programme : grande Vente aux Gens’Chères animée par Jérôme Poulain et Pêche à la Ligue, spectacles, arts de rue et concerts avec notamment Les Fo’ Plafonds. Journée gratuite et ouverte à tous.

assocasc@gmail.com

Cette année, Escale en bourg réuni 2 actions au profit de la Ligue contre le Cancer : la Vente aux Gens’Chères et la Pêche à la Ligue.

La Pêche à la Ligue vous connaissez déjà le principe : 1€ = 1 pêche et donc 1 lot ! Elle sera ouverte aux petits comme aux grands (elle plait particulièrement aux plus âgés d’ailleurs !) toute l’après-midi.

La Vente aux Gens’Chères quant à elle mêle plusieurs idées : spectacle participatif, action pour la Ligue et cohésion de groupe. En échange d’1€ (pour la Ligue) venez participer ou assister à la Vente ! Coup d’envoi des hostilités, 12H !

Le principe en quelques mots : la Vente aux Gens’Chères est une vente aux enchères (sans blague ?!) mais sans argent ! Ah oui ?! Pour miser, il faudra simplement gagner des « gens » et constituer le plus grand groupe possible de personnes parce qu’une personne = une voix… Vous avez compris ? Pas du tout ? C’est pas grave, rendez-vous dès 11H30 pour mieux comprendre !

Cette année l’Escape Game aura à nouveau lieu en partenariat avec le Centre Social Val’Mauges sur le thème de la série la Casa de Papel (ou serait-ce la CASCa de Papel ?) vous aurez une petite demi-heure pour tenter de dérober l’argent caché dans le Locasc !

On retrouve également l’initiation au cirque par Roule ta Boule, le tournoi international de Chi-Fou-Mi ainsi que deux nouvelles activités ouvertes à tous : un tournoi de mini ping-pong et un tir au ballon sur cible géante, sans compter la structure gonflable.

Côté animations et concerts, c’est le grand retour de la compagnie Ernesto Baritoni et son spectacle Brother Kawa.

La P4 ou autrement dit la Patrouille Piétonne de Proximité Préventive sera là également, ces gendarmes déguisés à la sauce Louis de Funès dans la série de films éponymes, sauront (ou pas) faire régner l’ordre et jouer du sifflet…

Pour animer l’apéro, décidément les gendarmes seront de sortie car nous accueillons la Gendarmery – boys band préventif ; qui étaient même au Hellfest cette année !

Souvenez-vous d’Icare et son bus : moitié piste de danse moitié discothèque, ils seront aussi présents pour vous endiabler toute la soirée.

Le clou du spectacle cette année reste néanmoins les Fo’Plafonds venus d’Yzernay. Ils jouent avec tout sauf peut-être avec… des instruments de musique. Visseuse, batteur, grille-pain… sont autant de non-instruments parfaits pour ces détourneurs d’objets. Vous allez voir, ça va envoyer !

Enfin côté restauration et bar, vous dégusterez local!

Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-25 par