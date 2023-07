Mobiles Mémoires Dunkerque L’Escale Dunkerque, 6 août 2023, Dunkerque.

Mobiles Mémoires Dunkerque 6 et 13 août L’Escale 5 euros

Ce séjour de 8 jours à Dunkerque, sera l’occasion pour 14 jeunes franciliens qui ne partent pas souvent en vacances de vivre un temps fort collectif et de découvrir l’histoire de cette ville par le biais de visites et de la video.

Dunkerque est une ville maritime stratégique convoitée par les puissances européennes dont le développement est lié à la mer du Nord mais aussi au commerce vers d’autres continents. Ville portuaire internationale autrefois impliquée dans la traite négrière et le développement colonial de la France, elle est concernée par les enjeux contemporains de migrations. L’histoire de son carnaval témoigne de la manière dont les habitants perçoivent l’autre.

Les 14 jeunes participants vont vivre cette expérience avec 10 jeunes de Dunkerque (partenariat en cours). Par petits groupes les jeunes participants vont partager ces découvertes et essayer de penser à la manière dont ils voudraient les raconter, accompagné par une équipe qualifiée.

Pour leurs enquêtes ils découvriront le Musée portuaire de la Ville, du LAAC (Lieu d’Art et d’Action Contemporaine), des Archives de Dunkerque, au Centre de la mémoire urbaine de l’agglomération et de visite et enquêtes patrimoniales..

Ils auront des temps d’échanges collectifs, pour réfléchir ensemble à la signification de cet héritage complexe, mais aussi pour écrire et penser leur video. Au retour dans l’été, les jeunes participants seront sollicités pour participer à la post production de leur court-métrage, avec le choix d’images et l’enregistrement éventuel de voix off, jusqu’à la production de trois courts-métrage qui sera diffuser à diverses occasions dans l’année.

L’Escale 351 Avenue des Bancs de Flandres Dunkerque 59140 Dunkerque Nord [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1iVdeCEnk7IsQF73zUeW0f-XINPe1LtJNXRhYQUojio4/edit »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T08:00:00+02:00 – 2023-08-06T08:30:00+02:00

2023-08-13T08:00:00+02:00 – 2023-08-13T08:30:00+02:00

Vidéo

Alter Natives