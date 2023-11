Soirée « Music – Food » à l’Escale des Vins L’Escale des Vins Lambesc, 2 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Le restaurant L’Escale des Vins vous invite à une soirée musicale autour d’un bon plat !.

2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 23:30:00. .

L’Escale des Vins Quartier Libran

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The L’Escale des Vins restaurant invites you to an evening of music and good food!

El restaurante L’Escale des Vins le invita a una velada de música y buena comida

Das Restaurant L’Escale des Vins lädt Sie zu einem musikalischen Abend bei einem guten Essen ein!

Mise à jour le 2023-11-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc