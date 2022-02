L’escale des studios # 3 Concarneau, 8 avril 2022, Concarneau.

Concert du Fil de Marianne :

Projet parallèle du groupe « Marianne écoute aux portes », Le fil de Marianne ne s’inscrit pas directement dans une lignée.

Leur musique, entre surréalisme et poésie, renoue avec les racines de la chanson populaire faisant le grand écart entre swing manouche, bal musette, et rock alternatif.

Des textes acérés, drôles et grinçants, portés par la vitalité débordante de la guitare et de l’accordéon alliée à l’efficacité du violoncelle et des machines, constitue la force et l’originalité de ce duo.

Concert de Dead Jane :

Dead Jane, c’est d’abord un personnage, dont le récit a grandi au fil des ans. Son histoire a resurgi depuis 2018 en Bretagne, mise en musique par une formation rock aux accents folk, blues et psyché : un western macabre, au goût de nuit, de poussière et de sang, chanté en français. Dead Jane prépare un premier EP, prévu pour 2021.

