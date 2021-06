l’Escale débarque en Normandie Ousitreham, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ouistreham.

l’Escale débarque en Normandie

du mercredi 7 juillet au mardi 13 juillet à Ousitreham

Le Secteur Jeunesse du Centre Social « l’Escale » de Beauvois en Cambrésis organise depuis de nombreuses années des séjours à destination des jeunes de 11 à 17 ans de la commune mais également des communes voisines. Les séjours mis en place ont toujours pour but de travailler sur des thématiques tels que l’ouverture culturelle, la citoyenneté, l’échange….. Les jeunes sont toujours partie prenante dans l’organisation de ces séjours. Cette année, un petit groupe de jeunes nous a sollicité pour organiser un séjour en Normandie sur les thématiques suivantes : – Découverte du patrimoine historique lié à la seconde guerre mondiale, – Découverte de la nature, – Découverte de nouvelles activités nautiques. L’année dernière, nous avions organisé un séjour à Boulogne sur mer sur ces mêmes thématiques, certains jeunes (faisant partie de la Junior Association de notre commune) ont souhaité que l’on mettent en place un nouveau séjour sur la thématique de la seconde guerre mondiale pour parfaire leurs connaissances dans ce domaine. Cette année, le séjour aura lieu du 7 au 13 juillet, au camping Rivabella de Ouistreham (hébergement en tente, salle d’activité mise à disposition par le camping). Le transport s’effectuera en véhicules 9 places, ce qui nous permettra d’être mobile pour faire les différentes activités. Le séjour sera encadré par 1 directeur diplômé BPJEPS « Loisir Tous Public » et une animatrice titulaire du BAFA. Comme évoqué précedemment, un petit groupe de jeune a été très impliqué dans l’organisation de ce séjour, de la recherche de l’hébergement, à la recherche des activités, à la réalisation d’actions d’autofinancement. Concernant les activités, voici ce qui sera proposé aux jeunes durant ce séjour, en dehors des activités de renforcement des compétences scolaires : – Le jeudi 8 juillet, grâce à « Eolia Normandie »,les jeunes feront une sortie en kayak de mer sous les falaises de Vierville sur mer de 10h à 12h. Puis pendant la pause repas, un atelier pumptrack Mobile BMX sera proposé sur une piste de bosses aménagée. De 14h à 17h30, nous ferons une randonnée en Fatbike (vélo de plage équipé de roues épaisses) commentée sur « l’installation de l’armée allemande à Omaha Beach ». – Le vendredi 9 juillet aura lieu une journée d’échange avec le centre social A.D.A.J de Douvres la Délivrance. Au programme de cette journée, grand jeu (course d’orientation dans la commune), présentation des différents projets portés par les jeunes de nos structures (Junior association 3a), séance de radio ou de fabrication d’objet avec une imprimante 3D. – Le samedi 10 juillet, avec Eolia Normandie, randonnée pédestre commentée sur le débarquement et la logistique américaine à Omaha Beach de 10h à 13h. De 13h à 14h30 pause pique-nique avec un atelier de cerfs volant de traction sur la plage. Puis une séance de char à voile sera proposée aux jeunes de 15H00 à 17h30. Cette journée se clôturera avec la rencontre de 3 personnes ayant vécu le débarquement pour un échange avec nos jeunes. – Le dimanche 11 sera une journée plus « cool », nous irons visiter Caen (matin), l’après-midi nous profiterons de la plage de Ouistreham. – Le lundi 12 juillet, nous proposerons une journée au Mont St Michel. Pour cette dernière journée d’activités, nous partirons avec le groupe de jeunes du Centre Social ADAJ, le matin nous visiterons le Mont Saint Michel et l’après midi, nous ferons une randonnée commentée de la baie du Mont Saint Michel (2km de marche 2h de balade avec des explications géographiques et historiques, découverte de la biodiversité par un guide). Activités en lien avec les apprentissages scolaires : Nous proposerons aux jeunes, 2 heures d’activités journalières en lien avec les apprentissages scolaires et le renforcement des compétences scolaires (l’équipe d’encadrement travail durant toute l’année sur des activités d’accompagnement à la scolarité) : Le matin, une heure sera consacrée à une activité « devoirs de vacances » ou « jeux éducatifs ». Le soir, les jeunes participeront aux activités suivantes : – temps de bilan de journée, écriture du « journal du séjour », – échanges et débats sur la journée, – réalisation de réportages photos et vidéos (réalisation d’une vidéo souvenir et d’une exposition après le séjour), – création de contenus pour la page facebook du Secteur Jeunesse. Lors de veillée, nous proposerons différentes activités d’expression, de renforcement des compétences scolaires et psycho sociales : – Débat sur les thématiques de la journée. – Ciné débat, – Match d’improvisation. – Quizz – Jeux éducatifs…. Les jeunes seront également impliqués en amont du séjour dans de nombreuses actions travaillant sur le développement de compétences scolaires et psycho sociales : recherche de l’hébergement et des activités, écriture du planning d’activité et du planning des tâches quotidiennes, rédaction de la charte du séjour, présentation du séjour (via un powerpoint) lors de la réunion d’information aux parents, prise de contact avec le Centre Social ADAJ (contact téléphonique puis échanges en visio avec les jeunes de la structure). Concernant le partenariat avec le Centre Social ADAJ de Douvres la Délivrance, notre objectif sera de pairainiser ce partenariat dans le temps, avec par exemple l’organisation d’un séjour sur notre territoire. Ce séjour sera intense et riche en découverte pour les jeunes!!!!

