THÉÂTRE : PANIQUE AU PLAZZA L’Escale Culture Sucé-sur-Erdre, 4 décembre 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

La troupe JULUHERIKIMA est de retour avec une pièce de Ray Cooney.

2024-03-22 fin : 2024-03-31 . .

L’Escale Culture La Papinière

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The JULUHERIKIMA troupe returns with a play by Ray Cooney

La compañía JULUHERIKIMA vuelve con una obra de Ray Cooney

Die JULUHERIKIMA-Truppe ist mit einem Stück von Ray Cooney zurück

