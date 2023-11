Ec[h]os d’énergie, trucs et astuces pour votre « chez vous » ! L’escale Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Ec[h]os d’énergie, trucs et astuces pour votre « chez vous » ! L’escale Bruz, 25 novembre 2023, Bruz. Ec[h]os d’énergie, trucs et astuces pour votre « chez vous » ! Samedi 25 novembre, 10h00 L’escale Inscriptions sur certains ateliers, gratuit et ouvert à tous La ville de Bruz et l’association l’Escale, en partenariat avec l’ALEC du Pays de Rennes, vous invitent à découvrir les trucs et astuces, ainsi que les solutions techniques pour vous aider à faire le plein d’économies d’énergies chez vous.

Défis, jeux, atelier couture, expositions, visites… partez avec des belles idées ! Pour découvrir la programmation c’est par ici ➡️ https://bit.ly/3QOEHSB

Rendez-vous samedi 25 novembre, de 10h à 18h, à l’Escale. Gratuit, ouvert à tous L’escale escale 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « TRANSITIONS@VILLE-BRUZ.FR »}, {« type »: « email », « value »: « CENTRESOCIAL@VILLE-BRUZ.FR »}] [{« link »: « https://bit.ly/3QOEHSB »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

