Concert : Fool Toucan Les Zythonautes Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Concert : Fool Toucan Les Zythonautes, 7 avril 2023, Valence . Concert : Fool Toucan 35 Allée Ducretet Les Zythonautes Zone des Auréats Valence Drome Les Zythonautes 35 Allée Ducretet

2023-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-07 23:00:00 23:00:00

Les Zythonautes 35 Allée Ducretet

Valence

Drome . Concert afro exotique avec Fool Toucan ! Le crew débarque pour inonder les Zythonautes de Basses Cuivrées ! Tu veux vivre une expérience de réchauffement climatique !? Ça va chauffer ! Pour les oreilles ! Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Zone des Auréats Adresse Valence Drome Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Ville Valence Departement Drome Tarif Lieu Ville Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

Valence Zone des Auréats Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Concert : Fool Toucan Les Zythonautes 2023-04-07 was last modified: by Concert : Fool Toucan Les Zythonautes Valence Zone des Auréats 7 avril 2023 35 Allée Ducretet Les Zythonautes Zone des Auréats Valence Drôme Drôme Les Zythonautes Valence

Valence Drome