Les zoos comme théâtre du sauvage Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les zoos comme théâtre du sauvage Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, 4 juin 2022, Fontainebleau. Les zoos comme théâtre du sauvage

Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, le samedi 4 juin à 14:30

Une histoire des zoos occidentaux entre XVIe siècle et nos jours comme dispositifs d’enfermement mais aussi de spectacle animal, en regard avec l’évolution historique des problématiques de protection des animaux. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les zoos comme théâtre du sauvage Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle 2022-06-04 was last modified: by Les zoos comme théâtre du sauvage Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle 4 juin 2022 Château de Fontainebleau - Quartier Henri IV - Grande Salle Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne