Les zones humides du bassin versant du lac du Bourget Aqualis, l’expérience lac Aix-les-Bains, mardi 9 avril 2024.

Les zones humides du bassin versant du lac du Bourget Milieux considérés comme ingrats dans les siècles précédents, ils attirent de nouveau l’attention. Mardi 9 avril, 18h00 Aqualis, l’expérience lac gratuit, sur réservation

Ces milieux, entre terre et eau, se caractérisent par une biodiversité extraordinaire et des fonctions de rétention d’eau essentielles à la régulation de la ressource en eau, à l’épuration et à la prévention des crues.

Milieux considérés comme ingrats dans les siècles précédents, ils attirent de nouveau l’attention. Menacés par les activités humaines, ils sont pourtant indispensables à l’homme. Alors que faisons-nous sur le territoire lacustre pour les protéger ?

Aqualis, l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains

