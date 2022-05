Les Zistoires de jouer ! Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Les Zistoires de jouer ! Salle Jacques Brel Avenue du Général Leclerc Lalinde

2022-05-15 17:00:00

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15 Salle Jacques Brel Avenue du Général Leclerc

Lalinde Dordogne Lalinde L’Association des Jeunes en Milieu Rural vous propose un spectacle d’improvisations comiques, dont la recette ira au profit d’une association de Dordogne aidant les réfugiés de la guerre.

Tarifs : 10 euros, – de 16 ans : 7 euros, gratuit – de 6 ans.

+33 6 87 12 19 03

AJMR

Salle Jacques Brel Avenue du Général Leclerc Lalinde

