LES « ZINSOLITES EN PLUS » : BRADERIE AUX LIVRES Oupia Oupia Catégories d’évènement: Hérault

Oupia

LES « ZINSOLITES EN PLUS » : BRADERIE AUX LIVRES Oupia, 15 juillet 2022, Oupia. LES « ZINSOLITES EN PLUS » : BRADERIE AUX LIVRES

Place de l’eglise Oupia Hérault

2022-07-15 – 2022-07-15 Oupia

Hérault Dans le cadre de la 2nde Edition des Insolites d’Oupia , les z’Insolites en + sont des animations qui entoure l’evenement principal qui se deroulera le 14 juillet.

2nd événement desZ’insolites en + : la braderie aux livres artisanatduminervois1134@gmail.com +33 6 14 11 11 26 Oupia

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Oupia Autres Lieu Oupia Adresse Place de l'eglise Oupia Hérault Ville Oupia lieuville Oupia Departement Hérault

Oupia Oupia Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oupia/

LES « ZINSOLITES EN PLUS » : BRADERIE AUX LIVRES Oupia 2022-07-15 was last modified: by LES « ZINSOLITES EN PLUS » : BRADERIE AUX LIVRES Oupia Oupia 15 juillet 2022 Place de l'Église Oupia Hérault

Oupia Hérault