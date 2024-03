LES ZINDE THEATRE A L’OUEST Auray, vendredi 31 janvier 2025.

ES ZINDÉ c’est la troupe d’impro du Jamel Comedy Club.C’est surtout plus de 1500 représentations à travers le monde.Venez découvrir un show unique : le mélange parfait entre Improvisation et Stand up !LES ZINDÉ : c’est le spectacle de quatre potes d’enfance qui improvisent un show unique, interactif et hyper rythmé !Ils n’ont aucune limite et enchainent des scènes pleines d’ironie, d’humour et de poésie dans une ambiance délirante : répartie, punchlines et rires garantis.Attention rien n’est préparé donc tout devient possible…Vous n’aurez qu’une seule idée en tête : devenir le pote de cette bande de potes !A retrouver en ce moment dans la Saison 11 de l’émission culte du Jamel Comedy Club sur Canal

Tarif : 21.00 – 25.00 euros.

Début : 2025-01-31 à 20:30

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56