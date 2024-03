LES ZINDE ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, vendredi 24 mai 2024.

Les Zindé, c’est la troupe d’impro du Jamel Comedy Club.C’est surtout plus de 1500 représentations à travers le monde. Venez découvrir un show unique : le mélange parfait entre Improvisation et Stand up ! Les Zindés, c’est le spectacle de quatre potes d’enfance qui improvisent un show unique, interactif et hyper rythmé ! Ils n’ont aucune limite et enchainent des scènes pleines d’ironie, d’humour et de poésie dans une ambiance délirante : répartie, punchlines et rires garantis. Attention rien n’est préparé donc tout devient possible… Vous n’aurez qu’une seule idée en tête : devenir le pote de cette bande de potes ! Le Saviez-vous?A retrouver dans la Saison 11 de l’émission culte du Jamel Comedy Club sur Canal .

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77