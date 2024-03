LES ZINDE COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, samedi 29 juin 2024.

Un spectacle imprévisible et singulier dans lequel rien ne se passe comme prévu à part le rire !Le spectacle des zindés est une expérience, chaque soir c’est un nouveau spectacle grâce à la participation du public qui devient l’auteur principal ! A la fois drôles, piquants mais bienveillants, avec des punch-lines qui n’appartiennent qu’à eux, Aziz, Antoine, Nébil et JC voyagent pendant une heure d’une impro à l’autre en inventant des vies, des personnages, des situations selon les réponses du public tout en respectant des contraintes de l’impro à chaque fois différentes. Par exemple, ils peuvent improviser une histoire en partant d’un lieu d’enfance d’un spectateur et faire en sorte que toutes les répliques respectent l’ordre des lettres de l’alphabet !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-29 à 21:00

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63