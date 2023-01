Les Zindé Caen, 25 février 2023, Caen .

Les Zindé

8 Quai Vendeuvre Théâtre à l'Ouest Caen Calvados

2023-02-25 21:00:00 21:00:00 – 2023-02-25

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen

Calvados

LES ZINDÉ c’est la troupe d’impro du Jamel Comedy Club. Venez découvrir un show unique : le mélange parfait entre improvisation et stand up !

C’est le spectacle de quatre potes d’enfance qui improvisent un show unique, interactif et hyper rythmé !

Ils n’ont aucune limite et enchainent des scènes pleines d’ironie, d’humour et de poésie dans une ambiance délirante : répartie, punchlines et rires garantis.

Attention rien n’est préparé donc tout devient possible…

Vous n’aurez qu’une seule idée en tête : devenir le pote de cette bande de potes !

Source : théâtre à l’Ouest

