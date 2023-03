LES ZINDE & ANTOINE LUCCIARDI L’ELEGANCE DU BATARD LA BAIE DES SINGES, 7 avril 2023, COURNON D AUVERGNE.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Et encore un hurluberlu qu’on a découvert l’an passé à la Baie et qu’on fait revenir derechef, cette fois-ci accompagné de ses complices. Et ça vous fera deux spectacles pour le prix d’un ! Y’en a un peu plus, je vous le laisse ?Le personnage d’Antoine, le bâtard, n’est jamais à la bonne place. Sur l’étrange quai de sa vie, il croise une prof de patin à glaces infanticide, un homme préhistorique vegan, la mère de Mozart, un ancêtre vigile au Mont Saint-Michel… Odyssée jubilatoire d’un inadapté qui pilonne le monde réel avec poésie, humour et élégance. Antoine mêle sa folie d’improvisateur, son sens ciselé de l’écriture et son goût pour les personnages tendrement borderlines.La troupe d’impro Les Z’indépendants du Jamel Comedy Club est composée d’Aziz Aboudrar, Antoine Lucciardi (re !), JC Mulier et Nebil Daghsen. Ils viennent refaire le monde, mais seuls ils n’y arriveront pas. Ils n’ont aucune limite et enchaînent des scènes pleines d’ironie, d’humour et de poésie dans une ambiance pleine de répartie. Attention rien n’est préparé donc tout devient possible. LES ZINDE & ANTOINE LUCCIARDI L’ELEGANCE DU BATARD

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République Puy-de-Dôme

