Les Zigonouilles Troyes, mercredi 10 avril 2024.

Les Zigonouilles Troyes Aube

Avec le conteur Élierre, ils nous content la naissance des Zigonouilles et nous révèlent l’existence de la terrible sorcière aux longs bras, de la merveilleuse fée Tournefil et de ces mystérieux personnages de fils se promenant dans les nuages et que nos héros sont les seuls à voir et à entendre…



Création originale de Pierre Goliot avec ses grands élèves de la classe de guitare.



Entrée libre Sur réservation obligatoire auprès du conservatoire, par mail ou par téléphone. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:00:00

fin : 2024-04-11

Chapelle Argence

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

L’événement Les Zigonouilles Troyes a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne