Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : INITIATION A LA SCULPTURE SUR BALLONS – CONCERTO POUR DEGLINGOS Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : INITIATION A LA SCULPTURE SUR BALLONS – CONCERTO POUR DEGLINGOS Monistrol-sur-Loire, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Monistrol-sur-Loire. LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : INITIATION A LA SCULPTURE SUR BALLONS – CONCERTO POUR DEGLINGOS 2021-07-18 – 2021-07-18

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Initiation à la sculpture sur ballons, à partir de 17h, au parc du Château.



Concerto pour déglingos, avec Pierrot Léla, à 18h30, au parc du Château. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville 45.29421#4.16757