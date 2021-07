Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : HELLO YOU Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

2021-07-09

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Djalya Gnasigui, musique et danse africaine Djalya Gnasigui, musique et danse africaine, à partir de 10h, place de la Victoire. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Monistrol-sur-Loire
45.29443#4.17213