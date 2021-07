Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : COURTS-MÉTRAGES Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : COURTS-MÉTRAGES Monistrol-sur-Loire, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Monistrol-sur-Loire. LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES : COURTS-MÉTRAGES 2021-07-15 – 2021-07-15

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Courts-métrages, réalisés par les étudiants de l’option cinéma du lycée Léonard de Vinci dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville 45.29394#4.16705