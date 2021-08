Chambœuf Chambœuf Chambœuf, Loire Les Z’Estivales La Petite équipe Chambœuf Chambœuf Catégories d’évènement: Chambœuf

Loire

Les Z’Estivales La Petite équipe Chambœuf, 26 août 2021, Chambœuf. Les Z’Estivales La Petite équipe 2021-08-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-26

Chambœuf Loire Chambœuf La Petite Équipe : Groove Poétique et Nomade. Chaque morceau t’emmène ailleurs, aucune frontière, libre, leur son voyage en Afrique, se pose en Espagne, avant de filer vers le Brésil. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chambœuf, Loire Autres Lieu Chambœuf Adresse Ville Chambœuf lieuville 45.57681#4.32041