La Scène, le vendredi 22 octobre à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : LES ZEPHINES C’est le grand retour des Zephines à la Scène ! Le gang des 3 girls dans l’endroit le plus cool au monde, pour des reprises pop/rock acoustique. [https://www.facebook.com/leszephines/](https://www.facebook.com/leszephines/) 21h : STREAMIN’BLUES C’est le mixage de plusieurs influences musicales issues de deux générations de mélomanes, concentrés sur quelques m².C’est pour les musiciens le moyen de faire un genre de thérapie de groupe qui nous permettrait d’affleurer un court instant le bonheur. C’est pour le public le moment de passer un moment agréable à retrouver des histoires comme à l’origine du Blues, d’être réveillé par des frappes de percussions Rock, d’incliner sa tête dés le 1er riff de guitare Funk, d’onduler son corps comme porté par la basse qui Groove, de se sentir protégé entre les notes d’un piano Jazzy et de frémir au son d’une voix puissamment Soul. [https://www.facebook.com/streamin.blues/](https://www.facebook.com/streamin.blues/)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T19:30:00 2021-10-22T23:00:00

