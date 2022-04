LES ZENDIMANCHES Saint-Hilaire-de-Chaléons, 14 juillet 2022, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

LES ZENDIMANCHES Parc de la cure Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons

2022-07-14 – 2022-07-14 Parc de la cure Allée des Chataigniers

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Fête annuelle et point d’orgue de la saison du Collectif SeR, les Zendimanchés sont devenus un rendez-vous incontournable et chaleureux des arts de la rue.

Confortablement installés au sein des parcs de la cure de St Hilaire, ce sont plus de trente représentations qui seront proposées pour cette 22 ème édition.

Théâtre, danse, cirque et musique, tous les arts du spectacle vivant sont à l’affiche de ce festival porté par une joyeuse bande bigarrée, avide de réussir, à nouveau, un événement où exigence artistique et esprit festif font bon ménage.

Le thème choisi cette année est celui des oiseaux. Des petits, des grands, ceux du coin, les exotiques, en carton, en peinture, en relief… Les ateliers ayant été interrompus en mars, la déco du site sera plus légère… enfin légère comme une plume !

Collectif SeR – www.spectacles-en-retz.



LE PROGRAMME 2022 EST EN COURS D’ELABORATION



– Buvette et petite restauration sur place

– En cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu dans la salle de sport à proximité du site

– Parking gratuit (un parking proche est réservé aux personnes à mobilité réduite)

– Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du festival

– Merci de respecter l’âge minimum indiqué pour certains spectacles

– Merci de rester près de vos enfants pendant les spectacles

– Le spectacle vivant n’aime pas les écrans, merci de ne pas faire de captations photo et vidéo pendant les spectacles (cela n’est pas forcément autorisé par les compagnies et gène les spectateurs installés derrière vous)

– Pas de campement possible à proximité (camping municipal fermé)

Le festival de musique et arts de rue à la campagne ! 3 jours de festival, réunissant théâtre, musique, danse et cirque.



collectif.ser@wanadoo.fr +33 2 40 31 73 67 https://www.spectacles-en-retz.com/

Parc de la cure Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons

