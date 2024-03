LES ZECS 2024 SALLE JEAN CARMET Murs Erigne, vendredi 26 avril 2024.

Le festival est de retour pour sa 3ème édition sur les terres angevines !Il vous donne rendez-vous du 25 au 27 avril pour trois soirées de concerts à travers Angers et ses alentours.JEU. 25 AVRIL – Collégiale Saint-Martin, AngersVEN. 26 AVRIL – Centre Culturel Jean Carmet, Mûrs-ÉrignéSAM. 27 AVRIL – Centre Culturel Jean Carmet, Mûrs-ÉrignéLa Collection Printemps sillonne la cité des Ducs pendant plusieurs soirs, en festival itinérant. Chaque soirée est unique dans sa proposition artistique et dans son cadre : elle met en lumière révélations de demain et coups de cœur atypiques. Elle attache une importance toute particulière aux nouvelles tendances : des esthétiques Rap, électroniques ou Pop, mêlant scène locale et têtes d’affiche. Des découvertes fleuries dans des cadres inédits.PROGRAMMATION JEAN CARMETVendredi 26 avril 2024 – ELOI- NeS- HOUDI- H JeuneCrack- La Valentina- Collectif NAVASamedi 27 avril 2024- Chinese Man- Hyper Jacuzzi- GaBlé- Bonnie Banane- Androgyne

Tarif : 32.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE JEAN CARMET 37 route de Nantes 49610 Murs Erigne 49