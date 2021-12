Les Z’éco-Nature : Les super-pouvoirs des petites bêtes du bord de mer Saint-Quay-Portrieux, 18 février 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Les Z’éco-Nature : Les super-pouvoirs des petites bêtes du bord de mer Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

2022-02-18 14:00:00 – 2022-02-18 16:00:00 Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Sur la plage ou sous les rochers, ouvrons l’œil sur les petites bêtes de la mer et leurs super-pouvoirs : la coquille St-Jacques est hydrodynamique, la moule est bien fixée et la patelle a la dent dure ! Venez découvrir quels sont les animaux marins qui nous ont inspiré le sonar, certaines de nos voitures et de nos immeubles, et même les robots envoyés sur Mars !

Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Florian BARGAT. A partir de 5 ans. Port du masque recommandé, prévoir du gel hydroalcoolique.

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64

