Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Les Z’éco-Nature : contes et légendes Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature : contes et légendes Saint-Quay-Portrieux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Quay-Portrieux. Les Z’éco-Nature : contes et légendes 2021-07-08 – 2021-07-08 Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Dominique est conteuse et herboriste. À travers contes et légendes, elle vous emmène sur l’ile de la Comtesse pour une balade nature à la découverte des essences rares. Prévoir des chaussures de marche. Tout public. Sur réservation uniquement. Nombre de participants limité. Dominique est conteuse et herboriste. À travers contes et légendes, elle vous emmène sur l’ile de la Comtesse pour une balade nature à la découverte des essences rares. Prévoir des chaussures de marche. Tout public. Sur réservation uniquement. Nombre de participants limité. dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Office de Tourisme 17 bis rue Jeanne d'Arc Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville 48.65435#-2.83659