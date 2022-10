Les Z’éco-Nature : Allons rencontrer les arbres et arbustes du Parc des Druides Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Saint-Quay-Portrieux « Je suis, tu es, il est un arbre… Allons rencontrer les arbres et arbustes du Parc des Druides » Sandrine vous propose une sortie destinée aux enfants de 5 à 10 ans (accompagnés) pour partir à la découverte des arbres et arbustes du mystérieux Parc des Druides. Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Sandrine KERAMBRUN. A partir de 5 ans. tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/ rue des Chênes Parc du Parc des druides Saint-Quay-Portrieux

