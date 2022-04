Les Z’éco-Nature : A la découverte des végétaux : de la Pointe du Sémaphore à la grève de Fonteny Saint-Quay-Portrieux, 22 avril 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Les Z’éco-Nature : A la découverte des végétaux : de la Pointe du Sémaphore à la grève de Fonteny rue Jeanne d’Arc Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux

2022-04-22 – 2022-04-22 rue Jeanne d’Arc Office de tourisme

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

La flore du littoral avec Sandrine.

Partez en balade sur le sentier du littoral, entre la Pointe du Sémaphore et la grève de Fonteny, à la rencontre de la flore présente partout.

Sandrine vous fera partager le plaisir de découvrir les plantes du parcours et de vous faire connaître les trésors cachés, en mettant votre curiosité et vos sens en éveil. En découvrant leurs formidables pouvoirs de séduction et d’adaptation, leurs usages et leurs vertus, vous ne les regarderez plus jamais comme avant !

Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Sandrine KERAMBRUN. A partir de 5 ans.

