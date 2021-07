LES Z’ECLECTIQUES COLLECTION ÉTÉ Chemillé-en-Anjou, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Chemillé-en-Anjou.

LES Z’ECLECTIQUES COLLECTION ÉTÉ 2021-09-10 13:00:00 – 2021-09-12 24:00:00 Chemillé Avenue du Général de Gaulle

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

45 45 EUR 2 nuits, un après-midi, des Balades Secrètes

Au programme :

– Deux nuits, les 10 et 11 septembre, de 19h à 3h du matin.

Deux soirées portées par l’émergence, la surprise et la fête dans l’enceinte d’un lieu magique. Une déco qui fait rêver, 7 artistes par soir, deux scènes, un espace DJ set porté chaque soir par un label ou un collectif, vous attendent avec hâte.

– Un après-midi gratuit et ouvert à tous, le 11 septembre, de 14h à 19h

Petits et grands pourront s’initier à différents ateliers ludiques et étonnants, somnoler à l’ombre d’un arbre en écoutant de la musique, opter pour des concerts dans des lieux insolites, ou bien observer les plus jeunes de nos festivaliers profiter d’un Zec pour enfants. En fin d’après-midi, en partenariat avec scène de Pays, un spectacle de rue et une déambulation surprise viendront clôturer ce moment convivial.

– Les Balades secrètes, le 12 septembre, de 10h30 à 18h30

L’idée est simple : Le temps d’une journée, montez dans un bus, partez à la découverte de notre beau pays des Mauges, sans savoir où vous allez, ni ce que vous allez découvrir. Concerts, cirque, art de rue, danse sont au programme en partenariat là encore avec Scène de Pays. Départ de Angers, Cholet, Chemillé, Beaupréau et Valanjou

Tout public

Découvrez la collection été 2021 en plein coeur de l’Anjou !

contact@leszeclectiques.com +33 2 41 30 63 33 http://www.leszeclectiques.com/

2 nuits, un après-midi, des Balades Secrètes

Au programme :

– Deux nuits, les 10 et 11 septembre, de 19h à 3h du matin.

Deux soirées portées par l’émergence, la surprise et la fête dans l’enceinte d’un lieu magique. Une déco qui fait rêver, 7 artistes par soir, deux scènes, un espace DJ set porté chaque soir par un label ou un collectif, vous attendent avec hâte.

– Un après-midi gratuit et ouvert à tous, le 11 septembre, de 14h à 19h

Petits et grands pourront s’initier à différents ateliers ludiques et étonnants, somnoler à l’ombre d’un arbre en écoutant de la musique, opter pour des concerts dans des lieux insolites, ou bien observer les plus jeunes de nos festivaliers profiter d’un Zec pour enfants. En fin d’après-midi, en partenariat avec scène de Pays, un spectacle de rue et une déambulation surprise viendront clôturer ce moment convivial.

– Les Balades secrètes, le 12 septembre, de 10h30 à 18h30

L’idée est simple : Le temps d’une journée, montez dans un bus, partez à la découverte de notre beau pays des Mauges, sans savoir où vous allez, ni ce que vous allez découvrir. Concerts, cirque, art de rue, danse sont au programme en partenariat là encore avec Scène de Pays. Départ de Angers, Cholet, Chemillé, Beaupréau et Valanjou

Tout public

dernière mise à jour : 2021-06-23 par