Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan, le samedi 4 septembre à 14:30

Adeptes du jazz “old style”, de la Nouvelle Orléans, des cabarets de New-York et Chicago, les Zauto Stompers apportent leur “french touch”, et une alchimie réussie entre musique et humour. Ils donneront un concert dans l’auditorium du conservatoire de Persan à 14h30, puis, accompagnés du public, joueront en itinérance jusqu’aux divers lieux culturels de la ville, pour des “concerts flash” pleins de vie et de gaieté. [Site des Zauto Stompers](http://zautostompers.free.fr/orchestre.html) [Facebook du conservatoire de Persan et de l’Union Musicale](https://www.facebook.com/conservatoire.persan) [Ville de Persan](https://www.ville-persan.fr/)

Entrée libre

Les Zauto Stompers donnent un concert au conservatoire, et en itinérance dans les structures culturelles de la ville, pour un moment de partage et de retrouvailles avec la musique vivante. Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan 95340 Persan Persan Val-d’Oise

2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T15:00:00

