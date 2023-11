Bal trad folk avec La Dériveuse – sortie de résidence Les Zatipik, Salvagnac (81), 30 novembre 2023, .

Jeudi 30 novembre, 19h30 Les Zatipik, Salvagnac (81) prix libre

La Dériveuse fait escale fin novembre aux Zatipik à Salvagnac, pour préparer de nouveaux morceaux.

Le duo vous convie pour l’occasion à un bal de sortie de résidence le jeudi 30 novembre.

Concert/bal à 19h30, suivi d’une aubergne espagnole.

Entrée au chapeau.

__La Dériveuse__

Marion Piel – vielle à roue alto

Gladys Vantrepotte – gadulka (vièle bulgare à cordes sympathiques)

De flots denses en écume dentelée, les compositions de La Dériveuse prennent leur source dans les cours d’eau d’Occitanie et du massif central, suivant des courants de traverse jusqu’à longer parfois les côtes irlandaises ou méditerranéennes…

Sous la brise et la houle, vielle à roue et gadulka font se rencontrer leurs harmoniques pour se frayer une croisière avec les danseur·euses et l’auditoire.

Les Zatipik, Salvagnac (81) 4099, Rte des Crêtes

Les Zatipik, 81630 Salvagnac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46554 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:30:00+01:00

