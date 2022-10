Les Z’ateliers du patrimoine : Pile ou Face ? La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Les Z'ateliers du patrimoine : Pile ou Face ? La Châtre, 20 décembre 2022

Musée George Sand et de la Vallée Noire

2022-12-20 15:00:00 – 2022-12-20 17:00:00

Indre La Châtre Découverte de la collection de pièces romaines du musée et fabrication de ses propres pièces. Dès 8 ans. Atelier pour enfants proposé par l’équipe du Musée George Sand et de la Vallée Noire. musee@mairie-lachatre.fr +33 2 54 30 17 60 https://museegeorgesand.fr/ GSVN

