La Châtre Square George Sand Indre, La Châtre Les Z’ateliers du patrimoine : « Oh, les belles plantes ! » Square George Sand La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Square George Sand, le samedi 5 juin à 15:00 Tarif : 5 € par enfant pour l’atelier – Jauge limitée

Viens créer un magnifique herbier, comme celui aux 125 plantes, réalisé par George Sand en 1837. Square George Sand 36400 LA CHÂTRE La Châtre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T16:30:00

