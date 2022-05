Les Z’ateliers du patrimoine : 1,2,3,4 Musique

Les Z’ateliers du patrimoine : 1,2,3,4 Musique, 9 août 2022, . Les Z’ateliers du patrimoine : 1,2,3,4 Musique

2022-08-09 15:00:00 – 2022-08-09 17:00:00 Atelier pour enfants, autour de la musique. Dès 8 ans. Atelier pour enfants proposé par l’équipe du Musée George Sand et de la Vallée Noire. Atelier pour enfants, autour de la musique. Dès 8 ans. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville