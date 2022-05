Les Z’ateliers du mercredi : Atelier PlayMaïs Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau Finistère Plouigneau Les PlayMaïs sont des boules de flocons de maïs multicolores, qu’il suffit d’humidifier avec une éponge pour les coller entres elles ou sur un dessin. Elles permettent toutes sortes d’activités manuelles qui développent la créativité et l’agilité des tout-petits. Pour cet atelier, nous proposons aux enfants de venir créer de jolis dessins en PlayMaïs. De 3 à 5 ans.

Sur inscription.

bibliotheque@plouigneau.fr +33 2 98 67 79 18

