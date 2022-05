Les Z’ateliers du mercredi : Atelier gommettes Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Les Z'ateliers du mercredi : Atelier gommettes Plouigneau, 11 mai 2022

2022-05-11 11:00:00 – 2022-05-11 11:30:00 Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque

Plouigneau Finistère Plouigneau C’est le printemps ! Venez réaliser de jolis coloriages avec des gommettes de printemps. Coccinelles, papillons, fleurs… il y aura du choix ! De 3 à 5 ans.

Sur inscription.

