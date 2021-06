Saint-Sever-de-Rustan Abbaye de Saint Sever de Rustan Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Les zateliers de Zarno le patamodeleur Abbaye de Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sur les bons conseils de Zarno, en laissant libre court à votre imagination, réalisez votre figurine en pâte polymere. Votre oeuvre sera cuite au four pour que vous puissiez l’exposer chez vous, tel un artiste ! Adulte 2€ – Gratuit moins de 16 ans. Places limitées. Réservations au 06 07 79 25 22.

Réalisez votre figurine en pate polymere ! Abbaye de Saint Sever de Rustan 65140 Saint Sever de Rustan Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T16:30:00

