La Maison des solidarités, le mercredi 23 février à 10:00

Les Z’ateliers de Céline ———————— ### Mercredi 23 février de 10h à 11h Envie d’en savoir plus pour réduire vos déchets et découvrir des trucs et astuces du quotidien ? Céline vous propose un atelier pour apprendre à faire votre lessive maison et vos produits d’entretien. Renseignements et inscription au 01.41.24.28.10.

Gratuit

Gratuit

Proposé par la Maison des Solidarités
La Maison des solidarités
102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T11:00:00

