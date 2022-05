LES Z’ARTIPOMS Mauges-sur-Loire, 11 juin 2022, Mauges-sur-Loire. LES Z’ARTIPOMS La Pommeraye 35 rue de la Loire Mauges-sur-Loire

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-12 19:00:00 La Pommeraye 35 rue de la Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 7 7 La 11ème édition des Z’artipoms aura lieu cette année au Parc des Rinières à La Pommeraye.

(en cas de mauvais temps, les évènements auront lieu Salle Poméria à La Pommeraye.) Au programme : Samedi 11 Juin 2022, des concerts toute la soirée !

A compter de 18 H 30 :

Des Hérons and Ash

Nozamak

Mekonium

Krumbs

Sim Dimanche 12 Juin 2022 : des animations toute la journée pour petits et grands, de 8 h à 19 h. 8 h à 10 h : Départs Rando des Saveurs à l’épicerie Envie de Saveurs. 2 parcours, 7 km et 12 km.

Dégustations de produits locaux et rencontre avec les producteurs à différentes étapes tout au long de la rando.

Tarif Randonnée : 7 € (+ 1 € de consigne gobelet). Inscription à l’épicerie Envie de Saveurs. De 10 h à 18 h : marché artisanal, artisans d’art et producteurs locaux. A partir de 10 h : Arrivées Rando des Saveurs en musique avec :

10 h 30 à 13 h 30 : Les Ptits Buttés : animation musicale, accordéon et chants

14 h 30 : 1er lâcher de pigeons Olivier Poupard colombophile La Pommeraye

15 h 00 – 18 h 00 :Troupe Récréa Pouettes, structure ballon gonflable et maquillage enfants, sculptures ballounesques

15 h 25 : 2ème lâcher de pigeons

15 h 30 – 16 h 30 : @Cie Mesdemoiselles, performance acrobatique sur mât aérien

16 h 30 : 3ème lâcher de pigeons

17 h 25 : 4ème lâcher de pigeons

17 h 30 – 19 h 00 : Ça va valser, 6 musiciens de rue, accordéonistes. Tout le week-end : bar et restauration sur place, tenus par le comité des fêtes La Pommeraye

Entrée gratuite La Pommeraye 35 rue de la Loire Mauges-sur-Loire

